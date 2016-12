Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaupungin harrastustoiminta-avustusten haku aukesi – Tarkista täältä, oletko oikeutettu tukeen Lappeenrannan kaupungin lasten ja nuorten harrastustoiminta-avustusten haku kevät- ja kesäkaudelle 2017 on auennut. Tuki on tarkoitettu vähävaraisille lapsiperheille, joiden alle 18-vuotiaiden lasten on vaikea aloittaa tai jatkaa harrastusta perheen tiukan taloustilanteen vuoksi. Haku on auki Lappeenrannan kaupungin verkkosivuilla. Ainoastaan verkossa 15. tammikuuta 2017 mennessä jätetyt hakemukset otetaan huomioon. Kaupunki tiedottaa, että taloudellista tukea voidaan myöntää lukukausi-, tunti- ja kausimaksuihin. Harrastuksen on oltava ohjattua ja säännöllistä, ja harrastuksen järjestäjän tulee toimia Lappeenrannassa. Tukea myönnetään vain sellaisiin harrastuksiin, joiden kustannukset ovat nousseet Lappeenrannan kaupunginvaltuuston päättämien junioreiden liikuntamaksujen käyttöönoton tai taiteen perusopetukseen kohdistettujen avustusleikkausten seurauksena. Yksittäiselle hakijalle myönnetty avustus maksetaan joukkueelle, seuralle, yhdistykselle, kerholle tai oppilaitokselle, missä lapsi tai nuori harrastaa lukukausimaksua vastaan ja avustuksen suuruus voi siten olla vain lukukausimaksun suuruinen. Voit tarkistaa tulorajan ja oikeuden tukeen voi kaupungin verkkosivuilla olevalla laskurilla. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/15/Kaupungin%20harrastustoiminta-avustusten%20haku%20aukesi%20%E2%80%93%20Tarkista%20t%C3%A4%C3%A4lt%C3%A4%2C%20oletko%20oikeutettu%20tukeen/2016121660336/4