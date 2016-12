Uutinen

Etelä-Saimaa: Joutsenon vastaanottokeskus yhdistyy Maahanmuuttovirastoon vuoden alussa: ”Operatiivisella paikallistasolla tämän ei pitäisi näkyä missään” Joutsenon ja Oulun vastaanottokeskukset yhdistyvät vuoden alussa Maahanmuuttovirastoon. Yhdistämisellä tavoitellaan päällekkäisen hallinnon vähentämistä sekä taloudellisia säästöjä pitkällä aikavälillä. Valtioneuvosto esitti lainmuutosten vahvistamista torstaina ja tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina 16. joulukuuta. Joutsenon vastaanottokeskuksen johtaja Jari Kähkösen mukaan muutos ei juuri tule näkymään Joutsenossa. — Operatiivisella paikallistasolla tämän ei pitäisi näkyä missään. Olemme harjoittaneet yhteiseloa jo vuosia. Olemme olleet pitkään sama kirjanpitoyksikkö. He ovat ohjanneet meidän toimintaamme aikaisemminkin, Kähkönen sanoo. — Suurin muutos tulee olemaan, että henkilökunta siirtyy virallisesti Maahanmuuttoviraston virkamiehiksi. Työnantaja muuttuu. Meistä tulee yksi Maahanmuuttoviraston tulosyksikkö. Kähkönen sanoo, että kaikki Joutsenon vastaanottokeskuksen vakituiset työpaikat säilyvät. Myös määräaikaiset työsuhteet jatkuvat. Sen sijaan esimerkiksi uusien työntekijöiden nimittäminen siirtyy Helsinkiin. Muutosten taustalla on huhtikuussa 2015 valmistunut esiselvitys, jossa tarkasteltiin sisäministeriön ja Maahanmuuttoviraston rooleja vastaanottotoiminnassa. Valmisteluryhmä esitti loppuraportissaan, että valtion vastaanottokeskukset yhdistetään sisäministeriön ohjauksessa toimivaan Maahanmuuttovirastoon. Hallitus antoi asiaa koskevan lakiesityksen eduskunnalle syyskuussa 2016. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/15/Joutsenon%20vastaanottokeskus%20yhdistyy%20Maahanmuuttovirastoon%20vuoden%20alussa%3A%20%E2%80%9DOperatiivisella%20paikallistasolla%20t%C3%A4m%C3%A4n%20ei%20pit%C3%A4isi%20n%C3%A4ky%C3%A4%20miss%C3%A4%C3%A4n%E2%80%9D/2016121665561/4