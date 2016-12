Uutinen

Etelä-Saimaa: J.M. Huber myy piidioksidiosastonsa saksalaisyhtiölle 600 miljoonalla eurolla, mukana Haminan ja Taavetin yksiköt Yhdysvaltalainen J.M. Huber -yhtiö myy piidioksidiliiketoimintansa saksalaiselle Evonikille. Huber Silican kauppasummaksi kerrotaan 630 miljoonaa dollaria, joka vastaa reilua 600 miljoonaa euroa. Huber Silicalla on Haminassa ja Taavetissa toimivat tuotantolaitokset, jotka työllistävät yhteensä 123 henkilöä. Heistä sata työskentelee Haminassa ja loput Taavetissa. Tehtaalla valmistetaan muun muassa hammastahnojen kiillotusaineita. Silica tarkoittaa suomeksi piidioksidia, jota käytetään lähes kaikissa hammastahnoissa. Saksan Essenissä päämajaansa pitävä Evonik kertoo lehdistötiedotteessa halunneensa laajentaa piidioksidituotevalikoimaansa. Evonik on aiemmin keskittynyt valmistamaan piidioksidituotteita lähinnä teollisuuden käyttöön, esimerkiksi autonrenkaisiin ja pinnoitteisiin. Ostamalla Huber Silican, Evonik laajentaa omaa piidioksidiosastoaan kulutustavaroihin. J.M. Huberin toimitusjohtaja Mike Marberry kertoo yhtiön tiedotteessa, että Evonik oli sopiva ostaja paitsi Huber Silican asiakkaille, myös sen työntekijöille. Etelä-Saimaa ei tavoittanut yhtiöiden edustajia torstaina kertomaan mitä yrityskauppa merkitsee Haminan ja Taavetin yksiköille ja työntekijöille. Tehtaan suomalainen henkilökunta ei saanut kommentoida kauppaa torstaina. Evonikin mukaan kaupan on tarkoitus toteutua vuoden 2017 toisella neljänneksellä, jos se saa viranomaisten hyväksynnän. Siihen asti Huber Silica jatkaa osana J.M. Huberia. Vuonna 2016 Huber Silican liikevaihdon ennustetaan olevan noin 300 miljoonaa euroa. Evonikin liikevaihto vuonna 2014 oli vajaat 13 miljardia euroa. Voittoa yhtiö teki vajaat 570 miljoonaa euroa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/15/J.M.%20Huber%20myy%20piidioksidiosastonsa%20saksalaisyhti%C3%B6lle%20600%20miljoonalla%20eurolla%2C%20mukana%20Haminan%20ja%20Taavetin%20yksik%C3%B6t/2016121666063/4