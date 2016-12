Uutinen

Etelä-Saimaa: IS: Imatran kolmoismurhasta epäilty on alkanut puhua poliisille Imatran kolmoissurmasta epäilty Jori Juhani Lasonen on puhunut poliisille. Ilta-Sanomien mukaan 23-vuotias Lasonen on kertonut poliisille oman näkemyksensä surmayön tapahtumista. Aiemmin Lasonen ei ole puhunut työn tapahtumista poliisille tai omalle avustajalleen. Tutkinnanjohtaja Saku Tielinen ei kertonut Ilta-Sanomille, mitä tarkalleen ottaen epäilty surmayöstä poliisille kertoi. Tielisen mukaan epäillyn kuulusteluja jatketaan. Etelä-Karjalan käräjäoikeus vangitsi Lasosen epäiltynä kolmesta murhasta. Poliisi on aiemmin kertonut, että teon taustalla epäillään olevan Lasosen mielenterveyteen ja syrjäytymiseen liittyvät asiat. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/15/IS%3A%20Imatran%20kolmoismurhasta%20ep%C3%A4ilty%20on%20alkanut%20puhua%20poliisille/2016121666260/4