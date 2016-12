Uutinen

Etelä-Saimaa: Hyvin menee, mutta haasteita riittää: kaikkea kivaa ei voi saada, Imatran valtuustossa myönnettiin Imatran kaupungin talous on kohdillaan. Tästä vallitsi yksimielisyys kaupunginvaltuuston budjettikokouksessa keskiviikkona. Mutta haasteita riittää, kokouksen ryhmäpuheet aloittanut Heikki Luukkanen (sd.) muistutti. Luukkasen mukaan Imatralla on kiinteistöissään tekemistä niin paljon, että kelpo tulokseen voidaan päästä vain kaikkien toimijoiden tiiviillä yhteistyöllä. Eikä raha riitä kaikkeen. — Emme voi lähteä kaikkiin sellaisiin hankkeisiin, joilla kuntalaisille saataisiin jotain uutta kivaa, Luukkanen totesi. Anu Urpalainen (kok.) oli mielissään siitä, että ensi vuoden talousarvion tekemisen hän koki yhdeksi päättäjäuransa helpoimmista. Yhteispeli on Urpalaisen mukaan sujunut mallikkaasti. — Paljon on keskusteltu, mutta asioissa on löydetty yksimielisyys hyvin. Airi Aalto (ps.) totesi palveluverkkouudistuksen tulevan tarpeeseen, jotta peruskoulun päättävät nuoret saadaan saateltua jatko-opintoihin entistä paremmin syrjäytymisen kierre välttäen. Aalto peräsi tulevien koulukeskusten opetukselta laatua. — Pelkät seinät eivät riitä. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan Anna Helmisen (kok.) mukaan Imatran päättäjät ovat pysytelleet kartallaan hyvin. — Tavoiteasetanta on meillä kohdallaan. Tässä on yksi hyvä perintö seuraavalle valtuustolle, Helminen sanoi. Valtuusto käsitteli ensi vuoden talousarviota kolmen tunnin rupeaman. Valmista tuli suunnitellussa aikataulussa, kiitos tiiviiksi sovitun puheenvuorosääntelyn. Joulupöydän antimet eivät päässeet tällä kertaa jäähtymään. Lue koko uutinen:

