Etelä-Saimaa: Huhtiniemen hostellin toiminta loppuu perjantaina Lappeenrannan Huhtiniemessä leirintäalueen vieressä sijaitseva Finnhostel Lappeenranta lopettaa toimintansa. Ovet sulkeutuvat lopullisesti huomenna perjantaina, kertoo hostellia pyörittäneen Loma-Oksa Oy:n toimitusjohtaja Riku Oksanen. — Vuokrasopimuksemme kiinteistöstä umpeutuu vuoden vaihteessa ja emme ole päässeet yhteisymmärrykseen jatkosta kiinteistön uusien omistajien kanssa. Tämän takia Loma-Oksa Oy:lle ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin lopettaa Finnhostel Lappeenrannan toiminta, Oksanen kertoo tiedotteessa. Kiinteistön uusi omistaja on kolmen venäläisen ryhmä, joka osti syksyllä hostellin maanvuokrasopimuksen ja rakennuksen Suomen hostellijärjestöltä. Huhtiniemen hostelli tunnettiin aiemmin nimellä Rotelli. Loma-Oksa Oy aloitti siinä Finnhostel Lappeenranta -nimellä vuonna 1989. Sittemmin Loma-Oksa on pyörittänyt Finnhostel Lappeenrantaa ja Huhtiniemen leirintäaluetta yhteisnimellä Matkailukeskus Huhtiniemi. Tiedotteen mukaan Loma-Oksa jatkaa Huhtiniemen leirintäalueen pyörittämistä ainakin vielä ensi kesän ajan. Talvella majoitustoimintaa on vielä leirintäalueen muutamassa lomahuoneistossa. Lue koko uutinen:

