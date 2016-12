Uutinen

Etelä-Saimaa: Etelä-Karjalan talous neljäntenä maakuntien vertailussa Suomen taloudessa on näkyvissä pitkästä aikaa myönteisiä merkkejä. Etelä-Karjalan talous kääntyy kasvuun hyvistä asemista. Vaikka maakunnan talouskasvu on ollut kituliasta viime vuosina, pitkällä aikavälillä on pärjätty hyvin. Alueellisessa vertailussa Etelä-Karjala on maan neljänneksi suurin maakunta, kun vertaillaan alueella tuotettua bruttokansantuotetta (bkt) asukasta kohti. Etelä-Karjalan bkt oli noin 30 000 euroa asukasta kohti vuonna 2015. Luku on suurinpiirtein sama kuin bkt asukasta kohti koko maassa. Alueelliset erot ovat suuria. Uudellamaalla asukasta kohti laskettu bruttokansantuote on lähes kaksi kertaa suurempi kuin hännänhuippuna olevassa Kainuussa. Suomen Pankin ekonomistien mukaan talouskasvu on vahvistunut yksityisen kulutuksen ja investointien kohoamisen myötä. Pankin ennusteen mukaan bruttokansantuote kasvaa ensi vuonna 1,3 prosenttia. Lue koko uutinen:

