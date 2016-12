Uutinen

Etelä-Saimaa: Elimistön oma sukelluspuku kasvattaa lihasvoimaa Kehosta on vaikea saada irti maksimaalista voimantuottoa, jos faskiat ovat jumissa. Kireät faskiat voivat aiheuttaa myös liikerajoitteita tai kipua. Faskia on elimistön sidekudosverkosto. Se ympäröi muun muassa lihaksia ja sisäelimiä ja yhdistää kehon eri osat toisiinsa. Näiden kalvomaisten rakenteiden merkitys ihmisen hyvinvoinnille on avautunut vasta viime vuosina. — Faskiaa on perinteisesti pidetty pakkausmateriaalina, joka ympäröi ja suojaa kehoa, mutta se on paljon muutakin, kertoo fysioterapeutti Anne Puranen. — Faskia-kudoksessa on erittäin tiheä hermotus, joten se on kehon tärkeä viestinviejäverkko. Faskia vaikuttaa oleellisesti myös kehon voimantuottoon. Lihaksia huoltaessa ei Purasen mukaan tulisi unohtaa faskiaa, sillä ne toimivat yhtenä kokonaisuutena. Fasciamethod-ohjaaja Maarit Venäläinen lappeenrantalaisesta Hyvä Vire -studiosta kertoo, että dynaamisten liikkuvuusharjoitteiden tavoitteena on parantaa liikkuvuutta ja helpottaa kehon kireyksiä sekä jännittyneisyyttä. — Aineenvaihdunta tehostuu ja koordinaatio, kehonhallinta ja tasapaino kehittyvät. Voimantuotto on tehokkaampaa, Venäläinen luettelee. — Kehonhuoltoharjoittelu tai yksittäiset liikkeet sopivat hyvin myös liikuntaa harrastavien kuten esimerkiksi golfin, juoksun, palloilulajien ja kuntosaliharjoittelun tueksi. Ne käyvät alkulämmittelyksi tai palauttavaksi loppuverryttelyksi. Lue koko uutinen:

