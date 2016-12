Uutinen

Etelä-Saimaa: Ekaluokkalaisilla energiaa riittää — nuoret liikkuvat liian vähän Alakoulussa vielä noin puolet tytöistä ja pojista harrastaa päivittäin liikuntaa. Yläkoulussa aktiivisia liikkujia, vähintään tunnin reipasta ja lihaksia rasittavaa liikuntaa harrastaa päivittäin enää noin kymmen prosenttia ikäluokasta. Fyysistä toimintakykyä mittavien valtakunnallisten Move-mittausten mukaan jo kymmenvuotiailla lapsilla esiintyy vähäisestä liikunnasta ja paljosta istumisesta johtuvia sekä ja olkapäävaivoja. Liikunnan puutteesta on tullut terveysriski. Lappeenrannan kaupunki on kannustanut lapsia ja nuoria liikkumaan. Kaupungin tekemän kyselyn mukaan 60 prosenttia alakoululaisista ja 40 prosenttia yläkoululaisista kuuluu johonkin urheiluseuraan. Perusopetusjohtaja Mari Routti on silti hieman huolissaan, millaisia tuloksia 5. ja 8. luokkalaisille tehty valtakunnallinen Move-mittaus on tuottanut. — Me emme ole saaneet vielä Move-mittauksen paikkakuntakohtaisia tuloksia, Routti sanoo. — Meillä kaikki koulut ovat mukana Liikkuva koulu –ohjelmassa. Uskon, että meillä lapset ja nuoret liikkuvat keskimäärin enemmän. Koulupäivään on saatu sisällytettyä liikuntaa varsin hyvin, hän jatkaa. — En kuitenkaan odota, että tämä meidän Liikkuva koulu –projektimme vielä näkyy Move-mittauksen tuloksissa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/15/Ekaluokkalaisilla%20energiaa%20riitt%C3%A4%C3%A4%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89nuoret%20liikkuvat%20liian%20v%C3%A4h%C3%A4n/2016121666462/4