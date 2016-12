Uutinen

Etelä-Saimaa: Uusi verokortti on tulossa — vanha voimassa tammikuun loppuun Viimeistään tammikuun puolessa välissä kotiin tuleva verokortti vuodelle 2017 on voimassa helmikuun alusta lähtien. Verohallinto lähettää ensi vuoden verokortin kaikille yli 15-vuotiaille. Vuoden 2016 verokortti on voimassa vielä tammikuun 2017, mutta tulojen laskenta alkaa alusta. Uuden muutosverokortin voi tarvittaessa tehdä helposti osoitteessa vero.fi/verokortti. Automaattisesti 4,6 miljoonalle asiakkaalle kotiin tuleva verokortti käy usein sellaisenaan, eikä siihen tarvitse tehdä muutoksia. Veroprosentin perusteena olevat tulot ja vähennykset kannattaa kuitenkin tarkistaa. Muutosverokortteja tehdään vuosittain noin 1,7 miljoonaa. — Verokorttia muutetaan joskus turhaankin. Pienet vaihtelut esimerkiksi palkassa eivät yleensä juuri vaikuta veroprosenttiin, kertoo veroasiantuntija Pirjo Antinaho. Verokorttiin voi tehdä muutoksia läpi vuoden. Kiireettömät muutokset kannattaakin tehdä vasta myöhemmin. Muutosverokortin voi joko tulostaa itse tai tilata postitse kotiin tai suoraan työnantajalle. Tulostettu verokortti on heti käyttövalmis, postitse verokortin saamiseen menee viikon verran. Verohallinnon asiakaspalvelu on suljettu 29. joulukuuta — 2. tammikuuta. Palvelukatkon aikana voi tilata vain vuoden 2017 verokortteja verkosta. Vuoden 2016 verokortteja ei enää tehdä. Lue koko uutinen:

