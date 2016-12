Uutinen

Etelä-Saimaa: Uusi sakkolaki kuumentaa asiakaan ja poliisin tunteita Tien päällä saatu sakko kuumentaa tällä hetkellä sekä asiakkaan että poliisin tunteita. Sakon kirjoittamiseen kuluva aika on nyt huomattavasti pidempi kuin ennen uudistusta. Sakkolakiuudistus pakotti poliisiin palaamaan siirtymäkauden ajaksi vanhaan erittäin jäykkään tietojärjestelmään. Lisäongelmia tuottavat pätkivät tietoliikenneyhteydet. Joutsenolainen mies istui viikonvaihteessa puoli tuntia poliisiauton takaosassa odottelemassa sakkonsa kirjautumista oikeushallinnon tietojärjestelmiin. Odottelun jatkuessa poliisi luovutti ja päästi autoilijan jatkamaan matkaansa sakoitta. Tilannetta pidettiin asiakkaan kannalta jo kohtuuttomana. Vielä marraskuussa tilanne olisi hoitunut perinteisellä paperilomakkeella. Nyt se on mahdotonta. Vanhentunutta lomaketta ei saa käyttää, ja uuden suunnittelu on poliisihallituksessa saatu vasta nyt valmiiksi. Painatus tapahtuu poliisitarkastaja Matti Högmanin mukaan vasta ensi vuoden puolella. Sakkolakiuudistuksen kangertelevasta alusta poliisin kenttäväki syyttää Poliisihallitusta, josta puolestaan osoitetaan oikeusministeriön suuntaan. — Kokonaisuudistus jouduttiin laittamaan kokoon suurella kiireellä ja poliisin kannalta tarpeettoman aikaisin, Högman sanoo. Poliisihallituksessa myönnetään, että tällä hetkellä poliisin toiminnallinen taso on laskenut, mutta tilannetta pidetään väliaikaisena. Työkäytöstä päivityksen ajaksi poistettu uudempi POLO-tietojärjestelmä on palautettu käyttöön jo useissa poliisilaitoksissa. Kaakkois-Suomi ei kuulu tähän joukkoon. Valtakunnallisesti sen pitäisi olla käytössä jo lähiaikoina. — Sitä ei voitu ottaa heti laajempaan käyttöön virheriskien takia, Högman korostaa. Uudistuksen aiheuttama siirtymäkauden kitka on Poliisihallituksen näkökulmasta tietoista toimintaa, jonka sietäminen pienempi paha kuin testaamattomien työkalujen käyttöönotosta aiheutuvat ongelmat. — Tilanne tasaantuu nopeasti, kun järjestelmät saadaan käyttöön valtakunnallisesti. Ei puhuta pitkistä ajoista. Laki on ollut voimassa vasta pari viikkoa, Högman muistuttaa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/14/Uusi%20sakkolaki%20kuumentaa%20asiakaan%20ja%20poliisin%20tunteita%20/2016521653119/4