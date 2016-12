Uutinen

Etelä-Saimaa: Urheiluliike Kisa yrityssaneerauksessa Imatralla Urheiluliike Kisa Imatra Oy on hyväksytty yrityssaneeraukseen. Perheyritys hakeutui saneeraukseen marraskuun puolivälissä. Perusselvitys yrityksen taloudellisesta tilanteesta valmistuu tämän viikon aikana. Varsinaisen saneerausohjelman valmistumiseen on aikaa varattu tammikuun loppupuolelle. Päätöksen ohjelman hyväksymisestä tekee käräjäoikeus. Toimitusjohtaja Pasi Immoselle yrityssaneeraus oli huonoista vaihtoehdoista paras. — Olemme tehneet kauppaa jo 76 vuotta ja aiomme tehdä toiset 76 vuotta, vaikka väkisin. Tilannetta hän kuvaa uuden aluksi. Ensi vuoden alku merkitsee urheilu- ja vapaa-ajan osaston voimakasta saneerausta. Panokset laitetaan bensalla toimivien koneiden myyntiin ja huoltoon. Kodinkonepuolella keskitytään valkoisen linjan isoihin laitteisiin. Hakeutuminen yrityssaneeraukseen ei Immosen mielestä näy asiakkaiden suuntaan. — Tavaraa on ja kauppaa käydään entiseen malliin. Talouden alamäkeen ei Immosen mukaan ole yhtä syytä. Taustan muodostaa kaupan yleinen tilanne venäläisbuumin jälkitilanteessa. Kun venäläiset ostajat hävisivät, kauppaan muodostui Etelä-Karjalassa ylitarjontatilanne. Se on näkynyt koko kentässä. Lue koko uutinen:

