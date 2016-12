Uutinen

Etelä-Saimaa: Tutkijan mielestä Kimmo Jarva on vahva ehdokas Kouvolan kaupunginjohtajaksi Kouvolan kaupunginjohtajaksi oli 12 hakijaa, joiden lisäksi kaksi on myös antanut suostumuksensa virkaan: Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva sekä Iitin kunnanjohtaja Riku Rönnholm. Suostumusmenettely on kuntalain mukainen. Kunnanjohtajan virkaan ja valtuuston päätöksen mukaisesti muuhunkin virkasuhteeseen voidaan suostumuksensa nojalla ottaa sellainenkin henkilö, joka ei ole hakenut sitä ja jonka kelpoisuudesta on esitetty selvitys. Yleensä tämä tarkoittaa sitä, että suostumuksen antajaa on kysytty, pyydetty tai kehotettu antamaan suostumuksensa. Tässä tapauksessa se voi olla esimerkiksi joku tai jotkut Kouvolan valtuutetuista tai puolueiden edustajista. Tampereen yliopiston kuntatutkija Jenni Airaksinen ei olisi kouvolalaisten puolesta huolissaan. — Ei täällä monia suuria johtajasuuruuksia ole, mutta onhan Kimmo Jarva nyt kuitenkin tekijämies. Ei tämä katastrofaalisen huono ole, koska on täällä pari ison kaupungin johtajaa ja kaupunkien kakkosjohtajia, Airaksinen sanoo. Jarvan lisäksi hän viittaa Savonlinnan kaupunginjohtajaan Janne Laineeseen ja Imatran hallintojohtajaan Marita Toikkaan. Lue koko uutinen:

