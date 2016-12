Uutinen

Etelä-Saimaa: Tontut ovat vallanneet Alli Kaupin mielen ja talon — ja nyt myös Savitaipaleen kirjaston Savitaipalelainen Alli Kauppi tykkää askarrella tonttuja. Vuosien varrella niitä on syntynyt niin paljon, että osa jouti lähteä joulunviettoon Savitaipaleen kirjaston vitriiniin. Kaupin käsissä tonttu syntyy milloin mistäkin. Lankavyyhdin sidosnyöristä, kuohuviinipullon korkista ja punaisesta kangastilkusta saa veikeän ukkelin. Purkulanka ja kissanruokapurkin kannen repäisylenkki ovat hyvää tonttuainesta. Tonttu-ukko voi majailla myös palassa puuta, kunhan Kauppi sen vain esiin kaivaa. Kolmihaarainen lepänkanto elää uutta elämää tonttukolmosina. Kaupin tonttuharrastus sai alkunsa 1990-luvun alussa. — Lapsenlasten kanssa aloin niitä askarrella, hän kertoo. Kymmenen vuotta myöhemmin hän jäi eläkkeelle postinjakajan työstä, joten nyt on aikaa enemmän niin tontuille ja enkeleille. Pitsienkeleitä hän virkkaa puuvillalangasta ja kovettaa sokerivedellä paperitötterön päälle. — Vanhasta tapetista leikatun palan päälle liimaamalla teen enkeleistä joulukortteja, Kauppi vinkkaa. Itse hän noukkii vinkit milloin mistäkin ja soveltaa niitä omin oivalluksin. — Ei taatusti tule samanlaisia. Osa tontuista viettää tämän joulun Savitaipaleen kirkolla. Tonttunäyttely kirjaston vitriinissä kestää loppiaiseen saakka. Aikataulu on sama kuin kotiin jääneilläkin. — Joulukuun alussa laitan tontut esille, ja loppiaiseen asti saavat olla. Aili Kaupin tontut ovat nähtävillä Savitaipaleen kirjaston vitriinissä tammikuun 5. päivään saakka ma—ke 12—19, to 9—16, pe 12—19. Lue koko uutinen:

