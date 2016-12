Uutinen

Etelä-Saimaa: Taipalsaaren isot investoinnit on tehty, nyt halutaan tulot ja menot tasapainoon Taipalsaari jatkaa ensi vuonna tiukan talouden politiikkaa. Menokuri on kova, ja investoinnit ovat monen hurjan vuoden jälkeen maltillisia. — Leikkauksia on tehty noin 350 000 euron edestä, ja ne koskevat joka sektoria. Tehdään vähemmän perusinfran huoltoa ja kunnostusta, sivistystoimessa eläköityvien tilalle ei aina palkata uusia, ja sijaisten käyttöä karsitaan, kunnanjohtaja Jari Willman kertoo. Taipalsaari on muutaman vuoden sisällä investoinut noin 15 miljoonaa euroa. Valmiiksi on saatu muun muassa kirkonkylän koulu, päiväkoti ja liikuntatila sekä Saimaanharjun uusi päiväkoti ja nuorisotila. Vehkataipaleen koulu saadaan käyttöön vuodenvaihteessa. Nyt investointivauhti hiljenee. — Kaikki tilat kunnantaloa lukuun ottamatta ovat uusia, ja vuonna 1990 rakennettu kunnantalokin on hyvässä kunnossa. Saimaanharjun ala-aste toimii nyt parakeissa, ja jatkosta tehdään päätöksiä ensi vuoden puolella. Suunnitteluun on varattu 100 000 euroa. Taipalsaaren veroprosentti nousee 20:sta 20,5:een, mutta talousarviossa varaudutaan silti 750 000 euron alijäämään. Tänä vuonna alijäämää on arvioitu tulevan 1,8—2 miljoonaa. — Tavoitteena on saada kehitys taittumaan niin, että kahden vuoden kuluttua tulot ja menot olisivat tasapainossa. Taipalsaaren kunnanhallitus hyväksyi ensi vuoden budjetin tiistaina. Valtuusto saa asian päätettäväksi ensi keskiviikkona. Lue koko uutinen:

