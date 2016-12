Uutinen

Etelä-Saimaa: Savon Mafia käy heti pestaamaan lisää väkeä Lappeenrannan kylpylään Lappeenrannan kylpylän kylpylätoiminnot KK-Verveltä ostanut Savon Mafia alkaa heti rekrytoida lisää työntekijöitä Lappeenrannan kylpylään. Avoimia paikkoja tulee ainakin ravintola- ja siivoustehtäviin, mutta jatkossa todennäköisesti muillekin aloille. Verven palveluksessa Lappeenrannassa on nyt 15 henkeä. Heistä viisi siirtyy yrityskaupan yhteydessä Savon Mafian palvelukseen. Verve pitää mahdollisena, että sekin tarvitsee vielä lisäväkeä Lappeenrantaan. Savon Mafia ja Verve perustelevat yrityskauppaa sillä, että kumpikin yritys voi näin keskittyä vastaisuudessa ydinosaamiseensa. Vervellä on Suomessa toimintaa 11 paikkakunnalla. Vain Lappeenrannassa yrityksellä on ollut myös hotellitoimintaa. — Meidän osaamistamme on kuntoutukseen liittyvä toiminta. Nyt kun hotelli- ja kylpylätiloihin tulee vuodenvaihteessa parannuksia, on hyvä saada sille yrittäjä, jolle se puoli on ydintoimintaa, Verven toimitusjohtaja Hannu Ronkainen perustelee. Savon Mafialle kauppa on osa laajenemisstrategiaa. Yrityksellä on hotelli-, ravintola-, pienpanimo- ja cateringtoimintaa Savonlinnan seudulla ja Lapin matkailukohteissa. — Savonlinnassa tällä sektorilla ei enää voida kasvaa. Lappeenranta on meille uusi alue, mutta Saimaan rannalla kuten Savonlinnakin. Kaupunkien välillä tulee olemaan yhteistyötä, Savon Mafian toimitusjohtaja Janne Kupiainen sanoo. Yhtiöt tekevät yhteistyötä niin, että Verven asiakkaat voivat käyttää Savon Mafian majoitus-, ravintola-, kylpylä- ja liikuntapalveluja. Lue koko uutinen:

