Etelä-Saimaa: Sampo siirtää Pallon toimintonsa keskustaan Saimaan ammattiopisto Sampo aikoo keskittää Lappeenrannan-toimintonsa keskustaan Pohjolankadulle ja Armilankadulle ja luopua vuokratiloista Pallon Tukkikadulla. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus päättää asiasta kokouksessaan huomenna torstaina. Sammolla on ollut Tukkikadulla pääosin työvoimakoulutusta, kuten rakennusalan sekä kone- ja metallialan opetusta. Poistuminen Tukkikadulta tapahtuu vaiheittain, elokuuhun 2018 mennessä. Tarvittavat muutostyöt Pohjolankadulla on määrä aloittaa helmikuussa. Pohjolankadun tilojen saneeraus maksaa arviolta 2,6 miljoonaa euroa. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän johtaja, rehtori Antti Lehmusvaara kertoo, että Pohjolankadun tiloihin on rakennettava lisää työsaleja, jotta siirto onnistuu. Esimerkiksi entisen ammattikorkeakoulun liiketalouden yksikön, eli kauppaopiston ruokala remontoidaan työsaliksi. Syynä keskittämiseen on ammattiopiston saaman rahoituksen väheneminen. Siksi kiinteistökuluja on pienennettävä. Ammattiopiston koulutuksen keskittäminen Pohjolankadulle ja Armilankadulle on kirjattu tämän vuoden talousarvioon sekä vuoteen 2018 ulottuvaan toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/14/Sampo%20siirt%C3%A4%C3%A4%20Pallon%20toimintonsa%20keskustaan%20/2016121655245/4