Etelä-Saimaa: SaiPa pelaa Mikkelissä, Santeri Koposelle vastuuta ykkösparissa SaiPa hamuaa kohti jääkiekkoliigan pudotuspelejä keskiviikkona Mikkelin Jukurien kustannuksella. SaiPalla on allaan voitto, sillä se päihitti edellisessä ottelussaan Vaasan Sportin voittolaukauskilpailussa. Liigatulokas Jukurit aloitti kauden vahvasti, mutta kahdeksasta edellisestä ottelustaan se on hävinnyt kuusi. SaiPa lähtee reissuun kohti Savoa ilman kahta luottopuolustajaansa, kun Brett Carson ja Per Savilahti-Nagander ovat loukkaantumisten vuoksi poissa kokoonpanosta. Poissaolojen myötä SaiPan ykköspuolustajapariin Kalle Maalahden kanssa nousee 19-vuotias Joensuun Jokipoikien kasvatti Santeri Koponen. SaiPan maalivahdeista pelivuorossa on Frans Tuohimaa. Lue koko uutinen:

