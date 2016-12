Uutinen

Etelä-Saimaa: Liikennevaloihin luvassa säätöä pikapuoliin, parannusta myös pyöräteihin ja junien bussiyhteyksiin Lappeenrannan kaupungininsinööri Pasi Leimi on tyytyväinen kaupungin liikennekyselyn aktiiviseen osanottoon. Hän kertoo tiedotteessa, että kyselyn tuloksia analysoidaan vielä tarkemmin ja osa niistä myös toteutetaan. Liikennevalojen vihreisiin aaltoihin on luvassa parannuksia jo pikapuoliin. — Liikennevalojen vihreät aallot ovat varsinkin Helsingintiellä ja Lappeenkadulla puutteellisia. Asiaan on tulossa korjausta vuodenvaihteen jälkeen, kunhan uusi liikennevalojen keskusjärjestelmä saadaan tehokkaaseen käyttöön ja seuranta käyntiin, Leimi kertoo. Hänen mukaansa myös liikenneympyröitä lisätään ja polkupyöräyhteyksiä parannetaan muutamia kohteita vuosittain. Parannusta on luvassa myös junien bussiyhteyksiin pienillä aikataulumuutoksilla ja mahdollisella kutsutaksilla aamujunalle. Aikataulutietoihin on tarkoitus koota parhaiten soveltuvat yhteydet saapuville ja lähteville junavuoroille. Monissa vastauksissa nousi esille Taipalsaarentieltä kaupungin läpi ajavien yhteys Kuutostielle, mihin Leimin mukaan ei ole luvassa muutoksia lähivuosina, mutta Taipalsaarentien liikenteenohjauksen parantamista Koulukadulle ja Snellmaninkadulle selvitetään. — Rakuunamäen asuinalueen läpi liikennettä ei haluta turvallisuussyistä ohjata, Leimi toteaa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/14/Liikennevaloihin%20luvassa%20s%C3%A4%C3%A4t%C3%B6%C3%A4%20pikapuoliin%2C%20parannusta%20my%C3%B6s%20py%C3%B6r%C3%A4teihin%20ja%20junien%20bussiyhteyksiin/2016121655383/4