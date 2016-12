Uutinen

Etelä-Saimaa: Latauspisteitä on Etelä-Karjalassa jo enemmän kuin sähköautoja Sähköauton voi Etelä-Karjalassa ladata ainakin kymmenessä eri julkisessa latauspisteessä. Lappeenrannassa näitä latauspisteitä on seitsemän ja Imatralla ainakin kaksi. Uusin latauspiste otettiin marraskuussa käyttöön Kauppakeskus Weeran pysäköintialueella. — Latauspiste on ollut käytössä nyt muutaman viikon. Sillä on ollut myös käyttäjiä. Pisin lataus on kestänyt kymmen tuntia, Weeran kiinteistöpäällikkö Jorma Törttö kertoo. Lappeenrannassa sähköauton latauspisteitä löytyy myös Ison-Kristiinan Q-Parkista, kahdesta Williparkin pysäköintihallista ja Lappeenrannan ABC-huoltoasemalta. Imatralla latauspisteitä on ainakin ABC-huoltoasemalla ja Imatrankoskella Tainionkoskentiellä. — Meillä latauspiste palvelee kauppakeskuksen ja Hotelli Cumuluksen asiakkaita. Lataaminen on maksutonta, se sisältyy pysäköintimaksun hintaan, Törttö selvittää. Maksutonta lataaminen on myös esimerkiksi Q-Parkin neljässä latauspisteessä. ABC-huoltamoiden latauspisteissä lataaminen on maksullista. Etelä-Karjalassa oli kesäkuun lopussa Trafin tilastojen mukaan kuusi pelkästään sähköllä toimivaa autoa. Koko maassa niitä oli syyskuun lopulla 744. — Jakeluverkon rakentamisen pitääkin tapahtua etupainotteisesti. Muuten sähköautoille ei synny toimivia markkinoita, sähköautojen latausverkkoa Suomessa rakentavan Liikennevirta Oy:n toimitusjohtaja Jussi Palola sanoo. Latauspisteitä käyttävät myös ladattavien hybridiautojen omistajat. Ladattavia hybridiautoja oli rekisterissä koko massa syyskuun lopulla 1 933. Etelä-Karjalan teillä näistä ladattavista hybrideistä ajelee vakituisesti 20—30 autoa. Lue koko uutinen:

