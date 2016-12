Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan urheilutalon peruskorjauksen hinta pomppasi neljällä miljoonalla Lappeenrannan urheilutalon ja keilahallin peruskorjaus on osoittautunut ennakoitua kalliimmaksi. Kaupungin taloussuunnitelmassa urakkaan on varattu 8,2 miljoonaa euroa vuosille 2018—2019. Uusien tietojen mukaan peruskorjaus maksaa suunnitellussa laajuudessaan noin 12,3 miljoonaa euroa. Hinta nousee 14,7 miljoonaan, jos kaupunki ottaa myös urheiluseurojen toiveita huomioon, eli esimerkiksi laajentaa yleisöpalvelutiloja ja rakentaa uusia varastotiloja. Arvio on tarkentunut tämän vuoden aikana sen jälkeen, kun peruskorjauksen suunnittelu alkoi. Kiinteistössä on tehty muun muassa erilaisia rakenteiden kuntotutkimuksia. Lappeenrannan liikuntatoimenjohtaja Ilkka Oksman kertoo, että 8,2 miljoonan euron kustannusarvio oli kuuden seitsemän vuoden takaa. — Rakennuskustannukset ovat nousseet. Pitää ottaa huomioon, että urheilutalossa on isot tilat kolmessa eri kerroksessa. Kesän mittaan aavistelimmekin, että talon kunnostaminen on kallista, Oksman toteaa. Suunniteltuun peruskorjaukseen ei sisälly urheilutalon merkittävää laajentamista. Nuoriso- ja liikuntalautakunta päätti keskiviikkona esittää, että urheilutalon peruskorjauksen suunnittelua jatketaan ja eri vaihtoehtojen kustannukset tarkennetaan kesäkuuhun 2017 mennessä. Peruskorjauksen kohtalo ratkeaa näillä näkymin viimeistään ensi vuoden syksyllä. Kesäkuussa toimintansa aloittavan uuden kaupunginvaltuuston pitää talousarviokäsittelyn yhteydessä päättää peruskorjataanko urheilutalo, ja jos peruskorjataan, missä laajuudessa ja minä vuonna. Lue koko uutinen:

