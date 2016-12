Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan Energian tulospalkkiosysteemi tuottaa hyvää sähkön tehomyynnistä vaan ei veden myynnistä Lappeenrannan Energia on saamassa koko henkilöstöä koskevan tulospalkkiojärjestelmän, viimeisten energiayhtiöiden joukossa. Asiaa on hauduteltu jo vuosia. Lappeenrannan Energian hallituksen sorvaama järjestelmä on parhaillaan Lappeenrannan kaupunginhallituksen konsernijaoston käsiteltävänä. Jaosto jätti asian maanantaina vielä pöydälle. Lappeenrannan Energian toimitusjohtaja Reijo Kolehmainen kertoo, että tulospalkkiota on mahdollista kerryttää lähinnä kahdesta asiasta: sähkön myynnistä yli budjetoidun sekä kulujen supistamisesta alle budjetoidun. Lappeenrannan kaupungin strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen kertoo, että sellainen myynti, jossa yhtiöllä on monopoliasema, ei synnytä tulospalkkiota. — Esimerkiksi veden myynti on monopolitoimintaa. Jos veden kulutus on suurempaa kuin mitä on budjetoitu, tulospalkkiota ei kerry. Tulospalkkion maksaminen pohjautuu Naukkarisen mukaan niihin asioihin, joihin yhtiön työntekijät pystyvät itse vaikuttamaan. Lue koko uutinen:

