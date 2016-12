Uutinen

Etelä-Saimaa: Kimmo Jarvan Kouvola-kortti saa sekä ymmärrystä että ihmetystä Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva on mukana Kouvolan kaupunginjohtajakisassa. Jarvan lupaus olla käytettävissä kaupunginjohtajaa valittaessa ihmetyttää Lappeenrannan kaupunginhallituksen puheenjohtajistoa. Hallituksen puheenjohtaja Risto Kakkola (sd.) sanoo, että jos on haku päällä koko ajan, jaksaako innostua nykyisestä tehtävästä. — Kun olen jutellut Jarvan kanssa, hän on kertonut olevansa innostunut nykyisestä työstään. Hallituksen varapuheenjohtaja Ari Torniainen (kesk.) on myös yllättynyt, koska Jarva on aiemmin kertonut, että ei hae muualle. — Tieto halusta Kouvolan kaupunginjohtajaksi herättää kysymyksen todellisesta sitoutumisesta Lappeenrantaan. Puheenjohtajistoon kuuluvalle Jani Mäkelälle (ps.) herää kysymys, onko Jarva hakemassa pois Lappeenrannasta. Neljäs puheenjohtajiston jäsen Jyri Hänninen (kok.) ihmettelee, miksi maakunnan keskuskaupungin työt eivät motivoi. Ihmetyksen taustalla on myös jonkinlaista ymmärrystä. Nelikossa arvellaan, että Jarvan Kouvola-kortin taustalla on hänen saamansa julkinen kritiikki viranhoidosta. Kritiikkiä ei kaikin osin pidetä reiluna. — Jos tavoitteet saavutetaan, niin ei silloin saa koko ajan olla kimpussa, Kakkola sanoo. Hänninen on varma, että parin vuoden takainen kritiikki on jättänyt jälkensä Jarvaan. Mäkelän mielestä asioita ei saa henkilöidä vaan pitää puhua asioista ja johtamistyyleistä asioiden eteenpäin viemisessä. Torniainen sanoo, että Jarva itse tietää, vaikuttaako kritiikki lähtöhaluihin. Jarvaa on julkisuudessa arvostellut jyrkimmin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Heikki Järvenpää (kok.). Asiat on sittemmin sovittu, mutta edelleen kuuluu yksittäisiä huhuja, että kaikki ei ole kunnossa. Lue koko uutinen:

