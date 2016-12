Uutinen

Etelä-Saimaa: Ilmainen ämpäri saa suomalaiset ryysimään Avajaisämpäreistä on tullut Tokmannille hitti. Tokmannin sijoittajasuhde- ja viestintävastaavan Joséphine Mickwitzin mukaan ämpäri-idea keksittiin yhtiössä jo 1990-luvulla. — Avajaisämpäri on meidän keksintö ja niitä jaetaan säännöllisesti uusien myymälöiden avajaisissa. Se yhdistetään meihin ja ihmiset myös tykkäävät niistä, sanoo Mickwitz. Tokmannin eri myymälöiden avajaisissa on ollut ensimmäisille asiakkaille jaossa 500 tai 1 000 ämpäriä, jotka yleensä loppuvat tunnissa. Ilmaisia ämpäreitä ja hullunhalpoja tuotteita jonottavat ihmismäärät ovat yhä yleisempi näky Suomessa. Helsingin yliopiston kuluttajaekonomian professorin Visa Heinosen mukaan ihmiset saa liikkeelle erityisesti tuotteiden halpuus. — Ihmisille on tärkeää, ettei tuote maksa paljon tai se on peräti ilmainen, kuten Tokmannin ämpärit. Osittain jonotus on joukkoilmiö. Jonoon lähdetään myös silloin, kun on supertarjouksia, kuten on ollut Ikealla ja Gigantilla. Heinonen pitää ämpäreitä ja muita ilmaistavaroita myös yritysten sisäänvetotuotteena. Lue koko uutinen:

