Etelä-Saimaa: Etelä-Karjalan kulttuurirahaston hoitokunta uusiutui neljällä hengellä Etelä-Karjalan kulttuurirahaston hoitokuntaan on valittu kolme uutta jäsentä ja uusi sihteeri. Uudet jäsenet ovat kuvataitelija Reetta Ahonen, asianajaja Kari J. Laine ja valokuvaaja Ari Nakari. Rahaston uutena sihteerinä aloittaa Ritva Rehunen. Etelä-Karjalan Kulttuurirahasto jakaa 476 000 euroa apurahoja eteläkarjalaisille tieteen- ja taiteenharjoittajille. Apurahojen hakuaika on 10.1.—10.2. 2017. Etelä-Karjalan rahasto on yksi Suomen Kulttuurirahaston 17 maakuntarahastosta. Lue koko uutinen:

