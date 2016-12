Uutinen

Etelä-Saimaa: Etelä-Karjalan koululaisia innostetaan elokuvalla ranskan opiskeluun Noin 160 eteläkarjalaista koululaista katsoo ensi viikon maanantaina Lappeenrannassa ranskalaisen ohjaajan Julie Delbyn elokuvan Lolo. Kutsun laittoi Etelä-Karjalan Suomi-Ranska-yhdistys. Yhdistys tarjoaa ilmaisen Lolo-esityksen elokuvateatteri Nuijamiehessä, ja sitä tulee katsomaan koululaisia Lappeenrannasta, Imatralta, Lemiltä ja Luumäeltä. Tempauksen tavoitteena on tutustuttaa koululaiset ranskalaiseen elokuvaan ja ranskan kieleen ja samalla innostaa heitä ranskan opiskeluun. — Kiinnostus opiskella ranskaa kuten myös muita kieliä kuin englantia on hiipunut. Työelämässä monipuolinen kielitaito ja eri kulttuurien tunteminen on kuitenkin etu, Etelä-Karjalan Suomi-Ranska-yhdistyksen puheenjohtaja Aili Piironen toteaa tiedotteessa. Hän muistuttaa, että maailmassa arvioidaan olevan yli 200 miljoonaa ranskaa puhuvaa ihmistä eli heitä on paljon muuallakin kuin Ranskassa. Lue koko uutinen:

