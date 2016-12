Uutinen

Etelä-Saimaa: Asukastila suljetaan Lauritsalassa, ehkä myös Sammonlahdessa — Ekta ei saa enää palkkatukea niiden ylläpitoon Lauritsalan asukastilan toiminta loppuu 23. joulukuuta. Myös Lappeenrannan Sammonlahden asukastilan tulevaisuus on vaakalaudalla alkuvuodesta. Etelä-Karjalan asukastupayhdistys Ekta ei saa enää jatkossa valtiolta pakkatukea niiden ylläpitoon. Taustalla on pitkäaikaisen työttömyyden hoitoon kohdennettujen määrärahojen vähentyminen valtion ensi vuoden talousarvioehdotuksessa. Se supistaa kolmannen sektorin palkkatukea. Tiedotteen mukaan Ektan hallitus teki päätöksen asukastilojen sulkemisesta saatuaan Kaakkois-Suomen TE-toimistolta tiedon, ettei Ekta enää ensi vuonna todennäköisesti pääse osalliseksi näistä työllisyyspoliittisista avustuksista. Ektan Lauritsalan ja Sammonlahden asukastilat ovat toimineet pääasiassa niiden varassa. Asukastiloissa on ollut vain kaksi vakituista työntekijää, muu henkilökunta on ollut palkkatyöllistettyjä. Molemmissa asukastiloissa kävijämäärät ovat kasvaneet tänä vuonna. Lauritsalassa on kirjattu noin 4 100 ja Sammontorilla reilut 6 300 asukkaiden käyntiä marraskuun loppuun mennessä. Asukastiloihin on voinut tulla tapaamaan ihmisiä, ottamaan osaa erilaiseen toimintaan tai vain oleskelemaan. Asukastiloja on voinut myös vuokrata erilaisia tilaisuuksia varten, esimerkiksi perhejuhliin tai yhdistyksen kokouksiin. Lappeenrannan kaupungin tiedotteen mukaan kaupunki, Eksote ja TE-toimisto pohtivat uudenlaisia ratkaisuja pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon. — Asukastapaamisia ja tilaisuuksia voidaan järjestää kiinteiden asukastilojen sijasta mahdollisesti muiden yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettuina. Asukkaiden yhteisöllistä toimintaa edistää niin ikään parhaillaan käynnissä oleva Myö tehään porukalla -hanke. Ektalla on kahden asukastilan ylläpidon lisäksi työtoimintaa Lappeenrannan Simolantiellä. Se jatkuu toistaiseksi. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/14/Asukastila%20suljetaan%20Lauritsalassa%2C%20ehk%C3%A4%20my%C3%B6s%20Sammonlahdessa%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89Ekta%20ei%20saa%20en%C3%A4%C3%A4%20palkkatukea%20niiden%20yll%C3%A4pitoon/2016121655731/4