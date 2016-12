Uutinen

Etelä-Saimaa: Aleksanteri Scharin Hartikkalasta on Lappeenrannan vuoden omakotiasuja Lappeenrannan omakotiyhdistyksen puheenjohtaja Aleksanteri Scharin on valittu kaupungin vuoden 2016 omakotiasujaksi. Valinta tehtiin yhdistyksen syyskokouksessa marraskuun lopulla. Scharin on toiminut lähes kymmenen vuotta yhdistyksen puheenjohtajana sekä toista kautta Suomen omakotiliiton valtuustossa. Hän on myös Suomen omakotiliiton Kymen piirin hallituksen jäsen. Hän on tehnyt puheenjohtajakaudellaan määrätietoista jäsenhankintaa. Yhdistyksen jäsenmäärä on hänen aikanaan noussut 150:stä lähes 350:een. Uusia jäseniä on saatu myös Joutsenosta. Scharin kertoo, että yhdistyksen jäsenmäärässä on edelleen runsaasti lisäämisen varaa. — Pyöräilen päivittäin yli 20 kilometrin matkoja. Olen pyöräilymatkoillani laittanut omakotialueiden postilaatikoihin tietoa yhdistyksestä ja liittymislomakkeen. Omakotiyhdistys on esittäytynyt Lappeenrannan kalamarkkinoilla ja aikoo osallistua myös tuleville rakentajamessuille Rauhan kylpylähotellissa. Scharin asuu itse rakentamassaan talossa Hartikkalassa. Talo valmistui pääosin vuonna 1975 mutta lopullisesti vuonna 1978. Talossa on uusittu sauna, pesuhuone ja keittiö. Vuoden omakotiasuja saa laatan talonsa seinään. Lue koko uutinen:

