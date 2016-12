Uutinen

Etelä-Saimaa: Vuonna 1991 syntynyt keskisuomalainen mies yhä vangittuna epäiltynä Savitaipaleen taposta Savitaipaleella marraskuussa tapahtuneesta henkirikoksesta on yhä vangittuna yksi mies. Vuonna 1991 syntynyt mies on kotoisin Keski-Suomesta. Poliisi tutkii tapausta tappona. Tiistaina poliisi kertoi, että kaksi muuta vangittuna ollutta miestä on vapautettu maanantaina. Yhden vangittuna olleen miehen poliisi vapautti jo aiemmin. Esitutkinnassa esille tulleiden seikkojen takia miehiä ei enää epäillä todennäköisin syin rikoksesta. Valle ei kerro, onko yhä vangittuna oleva mies tunnustanut teon. — Siihen en ota kantaa. Kolmea muuta ei enää epäillä taposta todennäköisin syin. Sen puoleen heidät on vapautettu. Henkirikoksessa sai surmansa 49-vuotias savitaipalelainen mies. Teko tapahtui 19.—20. marraskuuta. Uhri löytyi kuolleena yksityisasunnosta Savitaipalelta keskustan ulkopuolelta. Valle kertoo, että tapahtumien kulku asunnolla on pääpiirteittäin saatu selville. — Olemme tehneet taktista ja teknistä tutkintaa. Meillä alkaa olla käsitys, mitä on tapahtunut. Tapauksen esitutkinta jatkuu. Valle sanoo, että juttu saadaan syyttäjälle luultavasti tammikuussa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/13/Vuonna%201991%20syntynyt%20keskisuomalainen%20mies%20yh%C3%A4%20vangittuna%20ep%C3%A4iltyn%C3%A4%20Savitaipaleen%20taposta/2016121652218/4