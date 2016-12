Uutinen

Etelä-Saimaa: Savitaipale investoi 3,9 miljoonalla ilman uutta lainaa Savitaipaleen kunnan talousarvio ensi vuodelle näyttää 1,9 miljoonan euron alijäämää. Sen uskotaan kuitenkin kutistuvan vuoden mittaan ja ehkä kääntyvän ylijäämäksi. — Myönteinen yllätys on mukavampi kuin kielteinen, kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi perustelee varovaista tuloarviota ja reilun käden menoarviota. Monena vuonna budjetin alijäämä on kääntynyt tilinpäätöksessä ylijäämäksi. Tänä vuonna niin ei kuitenkaan käy. Kirkonkylän koulun myyntihinta jäi satoja tuhansia budjetoidusta, ja muitakin alaskirjauksia joudutaan tekemään. — Vanhoja ylijäämiä on taseessa yli neljä miljoonaa euroa, joten alijäämä ei ole ongelma, kunnanjohtaja muistuttaa. Savitaipaleen talous on vankalla pohjalla, vaikka savitaipalelaisista iso osa on vanhuksia ja palkkaa saavia veronmaksajia on keskimääräistä vähemmän. — Me olemme jo joutuneet rakentamaan palvelumme siltä pohjalta. Mutta miten vaikkapa Nurmijärvi saa palvelurakenteensa kuntoon, kun sen väestö vanhenee, Iso-Mustajärvi pohtii. Savitaipalelaiset saavat ensi vuonnakin samat palvelut kuin nyt. Uusia palveluja pohjustetaan vetämällä valokuitua ja laajentamalla kirkonkylän venesatamaa. Iso investointi on myös jätevedenpuhdistamon remontti. — Sitä on kaksi kertaa jouduttu siirtämään, kun lupapaperit ovat viipyneet aluehallintovirastossa 2,5 vuotta. Tässä asiassa eivät kunnat ole samanarvoisia, Iso-Mustajärvi sanoo. Investointien nettosumma on 3,9 miljoonaa euroa. Lainaa niiden toteuttamiseen ei ole budjettiin merkitty. Savitaipalelaisilla on ensi vuonna velkaa noin 1 800 euroa asukasta kohti, mikä on alle maan keskiarvon. Lue koko uutinen:

