Etelä-Saimaa: Poliisi pyytää edelleen havaintoja joulukuun alussa kadonneesta joutsenolaisesta Timo Juhani Mykrästä Itä-Suomen poliisi pyytää edelleen havaintoja joulukuun alussa Mikkelissä kadonneesta Timo Juhani Mykrästä, sillä hänen ei ole saatu yhteyttä. 54-vuotiaan Mykrän asuinpaikka on Joutseno. Mykrä katosi Mikkelin Nuottakadulta perjantaina 2. joulukuuta. Kadonnut on 180 senttiä pitkä ja normaalivartaloinen. Hän käyttää silmälaseja. Poliisin mukaan Mykrä saattaa olla pukeutunut punaiseen toppatakkiin ja hänellä saattaa olla vihreä pipo. Oheisesta kuvasta poiketen hänellä on ollut tummanharmaa sänkiparta. Mykrällä saattaa olla käytössään punainen Peugeot 307 henkilöauto. Auton rekisteritunnus on JFY-443. Havainnot pyydetään ilmoittamaan Itä-Suomen poliisilaitoksen vihjenumeroon 0295 415 232 tai sähköpostilla vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi. Lue koko uutinen:

