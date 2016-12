Uutinen

Etelä-Saimaa: Nipsuenkeli syntyi asunnottomien juomatölkeistä Lappeenrantalainen eläkeläinen Marja-Leena Malmi on sitonut juomatölkkien nipsuista enkelin suojaksi suomalaisille. Nipsuenkelin voi nähdä eri joulujuhlien yhteydessä, kuten helluntaiseurakunnan katulähetyksen joulujuhlassa keskiviikkona ja Kimpisen koululla myöhemmin joulukuussa. Enkeli sai alkunsa Malmin ollessa marjanmyyjänä Mattilan Siwan edessä viime kesänä. — Asunnottomat ystäväni toivat minulle nipsuja marjakojulle. Vein heidän puolestaan myös viestin Isossa-Kristiinassa vierailleelle pääministeri Juha Sipilälle, että eduskunta ottaisi kantaa asunnottomien tilanteeseen. Noin metrin korkuisessa enkelissä on kahdessa kerroksessa 3 000 nipsua. Ne Malmi on sitonut yhteen 15 metriä pitkällä punaisella, valkoisella, mustalla ja keltaisella muovimaton nyörillä. Äkkiseltään enkelin voisi luulla edustavan Karjalan värejä, mutta Suomussalmelta kotoisin oleva Malmi on punonut siihen kotiseutunsa historiaa talvisodan ajalta. Tarkkasilmäinen katsoja voi löytää enkelistä myös tuttuja muotoja. Malmi esittelee enkelin kyljestä löytyvän Suomen kartan, sydämen ja maapallon. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/13/Nipsuenkeli%20syntyi%20asunnottomien%20juomat%C3%B6lkeist%C3%A4/2016121650752/4