Etelä-Saimaa: Mikä kirja käy kaupaksi? — Valintoja tehdään monessa portaassa Suomessa painettiin viime vuonna 3 115 eri kirjaa. Luvussa ovat mukana kaikentyyppiset teokset kaunokirjallisuudesta sarjakuviin, muttei oppikirjoja. Suomalaisen kirjakaupan keskusorganisaatiossa 20 henkeä valikoi myytäviä teoksia ketjun kirjakauppoihin ympäri maan. Suurin osa kustantajista tavataan. Valinnat perustuvat esimerkiksi siihen, onko kirjailija tai genre tuttu ja mitä edellisvuoden myyntidata kertoo. — Kustantaja nostaa esiin uusia kirjailijoita. Me mietimme, miten samantyyppisiä on myyty, onko skuuppia, johon tiedotusvälineet tarttuvat, ja millainen tiedotussuunnitelma kustantajalla on, luettelee Suomalaisen kirjakaupan ostojohtaja Reetta-Liisa Pikkola. Kirjamassa on valtava. — Ei voi tietää, mikä kirja nousee esiin. Saamme kirjan nopeasti myyntiin, vaikkei siitä olisikaan tehty ennakko-ostoja, Pikkola kertoo. — Omakustanteista tulee yhteydenottoja paljon, mutta aika myöhään. Tähän aikaan vuodesta tuotepäälliköt ostavat jo kevättä. Ostot tehdään keskitetysti ja jaetaan myymälöihin jakokerrointaulukoitten mukaan. Myymälät voivat itsenäisesti tehdä myyntitiliratkaisuja paikallisista kirjoista. Imatran Vuoksenniskalla toimivan Vuoksen kirjakaupan kauppias Markus Sainio päättää henkilökuntansa kanssa itse sisäänostoistaan. Vuoksen kirjakauppa kuuluu Info-ketjuun. — Suosituksia ja vaihtoehtoja tulee, ja lisäksi perustamme ostot edellisvuosien myyntiin. Paikallisten tekijöiden tai tältä alueelta kirjoitettuja kirjoja meillä on yli 60, Sainio kertoo. Teos pääsee hyllyyn etenkin, jos se jollain tavalla nousee esiin puheissa tai mediassa. Kotimaisen kaunokirjallisuuden kärki on Imatrallakin tuttu: Remes, Hirvisaari, Lehtolainen. — Tällä hetkellä ovat pinnalla muusikoitten elämäkertateokset. Niitä on tullut paljon, ja niitä myydään, Sainio kertoo. Myymättä jää Pikkolan mukaan aina jotakin. Osa menee alennusmyynteihin, joskus tehdään palautusoikeussopimuksia, jolloin kirjoja voi palauttaa kustantajalle. Vuoksenniskalla myymättä jäävät tiedonhakuun liittyvät teokset, jotka digitalisaatio on syrjäyttänyt. Runoteoksia kysytään vain vähän, mutta poikkeuksia ovat kuvitetut runoteokset esimerkiksi Anna-Mari Kaskiselta. Hyllyyn jäävät kirjat siirretään Vuoksenniskalla tuleviin kampanjoihin. — Haasteena on sopivan määrän ostaminen, Sainio myöntää. — Viime vuosina ei ole hirveästi jäänyt mitään hyllyyn. Lue koko uutinen:

