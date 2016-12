Uutinen

Etelä-Saimaa: Mäntylän koulu on pian purettu Lappeenrannan Mäntylän koulun purkaminen on hyvässä vauhdissa. Koulun purkaminen alkoi marraskuun lopulla, kertoo Lappeen Rakennuttajien rakennuttajainsinsinööri Petri Mustapää. — Jos säät eivät tee tepposia, koulu on kokonaan purettu 20. joulukuuta mennessä. Huonon sisäilman vuoksi Mäntylän koulun oppilaat kävivät koulua koulun pihalla olleissa parakeissa muutaman lukukauden. Nyt alueen oppilaat käyvät koulua Kesämäessä. Mäntylän koulu rakennettiin 1970-luvun alussa: ensimmäinen vaihe valmistui vuonna 1972 ja toinen vuonna 1974. Mäntylän ja Mattilan alueen kaavoitusta tarkastellaan vuosina 2017 ja 2018, Lappeenrannan kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä kertoo. — Tuossa yhteydessä tutkimme varmastikin myös koululta muuhun maankäyttöön vapautunutta entisen Mäntylän koulun tonttia. Muokattu 20.35: Lisätty kolme viimeistä kappaletta. Lue koko uutinen:

