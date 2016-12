Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenranta brändää imagoaan entistä vihreämmäksi — ekokaupunki kiinnostaa Kiinassakin Lappeenranta esittelee ekologisia saavutuksiaan asukkailleen ja yrityksille. Kaupunki uskoo vihreän imagon olevan valtti, joka kiinnostaa Kiinassa asti. Lappeenrannan kaupungin vihreä brändi on nyt näyttävästi esillä kaduilla ja netissä. Syksyn aikana Lappeenranta on rakentanut Greenreality.fi -verkkosivun ja pystyttänyt ympäri kaupunkia kylttejä, jotka esittelevät kaupungin ja paikallisten yritysten ympäristösaavutuksia. Sivulle on tulossa lisää materiaalia asukkaille, sanoo Greenrealityn viestinnästä ja markkinoinnista vastaava Petri Kero. — Aiheet vaihtelevat ympäri vuoden painottaen eri asioita. Ensi vuonna vihreää imagoa levittävät myös kaupungin nuoret pr-lähettiläät. Näillä näkymin he tekevät aiheesta videoita sosiaaliseen mediaan. Saimaan Matkaverkko taas alkaa järjestää opastettuja kierroksia, joilla kerrotaan kestävän kehityksen periaatteella toimivista yrityksistä ja kaupungin ekologisista saavutuksista. Kohteita ovat muun muassa Tuulimuukon tuulivoimapuisto ja Kivisalmen pumppaamo. Lappeenranta uskoo vihreän imagon olevan sille tärkeä asia, joka kiinnostaa Venäjällä ja etenkin Kiinassa, sanoo kaupungin markkinointipäällikkö Mirka Rahman. Lappeenranta on saanut huomiota ympäristöteoillaan viime vuosina. Esimerkiksi vuosina 2014 ja 2016 Lappeenranta valittiin Maailman luonnonsäätiön (WWF) Suomen ilmastopääkaupungiksi. Vuonna 2016 kuntaliitto palkitsi Lappeenrannan ansiokkaasta ilmastotyöstä. Lue koko uutinen:

