Etelä-Saimaa: Lappeenrannan satamaan jäädytetään luistelukenttä — talkooväkeä tarvitaan sen tekoon ja ylläpitoon Lappeenrannan satamaan tulee luistelukenttä. Se jäädytetään sataman esiintymislavan taakse, missä on lasten väriympyrä. Alueen jäädyttämiseen sopivien kelien toivotaan osuvan joulukuun puolelle, todetaan kaupungin tiedotteessa. — Luistelukenttää on toivottu jo useana talvena erityisesti Kauppatorille, mutta sinne luistelukenttää ei ole voitu toteuttaa maanpinnan epätasaisuuden vuoksi, tiedotteessa kerrotaan. Satamassa luistelukenttä tarjoaa toivon mukaan elävöitystä alueen talven hiljaiseloon. Kenttä avataan iloksi kaupunkilaisille ja vetonaulaksi turisteille. Tiedotteen mukaan luistelukentän teon mahdollistaa kaupungin ja Euroopan sosiaalirahaston tukema Elinvoimaa ja osallisuutta — hanke, jonka kotoisampi nimi on Myö tehään porukalla. Porukkaa sataman luistelukentän tekoon ja ylläpitoon tarvitaankin, vaikka jäädyttäminen tehdään konevoimin. — Esimerkiksi jään tasoittamiseen, tapahtuman toteuttamiseen ja talven aikana lumien kolaamiseen otetaan mielellään innokkaita apukäsiä. Kaikki, jotka haluavat jollakin tavalla antaa panoksensa yhteisölliseen toimintaan, ovat oikein tervetulleita mukaan projektiin, hankekoordinaattori Marika Heinilä kannustaa tiedotteessa. Luistelukentän avajaisia vietetään sitten kun kenttä on saatu jäädytetyksi. Heinilän mukaan avajaistapahtumaan on ideoitu muun muassa mahdollisuutta päästä luistelemaan opettajan opastuksella. — Aiomme laittaa Facebookissa käyntiin kampanjan, jossa haastamme asukkaat lahjoittamaan tarpeettomia luisteluvälineitään tapahtuman ajaksi tarvitsijoiden käyttöön, Heinilä kertoo. Lue koko uutinen:

