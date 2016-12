Uutinen

Etelä-Saimaa: Kuikka jumissa Torsajärvessä Rautjärvellä — pelastuslaitos yrittää auttaa, mutta se vain sukeltaa piiloon Rautjärvellä on kuikka jumissa. Pelastuslaitokselta kerrotaan, että se on jään seassa olevassa sulassa kohdassa, mutta ei pääse lentoon. Hälytys jumissa olevasta kuikasta tuli kello 12.20. Pelastuslaitokselta paikalle on rientänyt neljä auttajaa. Ongelma on, että kuikka ei pääse lähtemään lentoon. Se tarvitsee sulaa vedenpintaa kiitoradakseen lentoonlähtöä varten, mutta sitä sillä ei jäiden keskellä ole. Sitä yritetään houkutella pois vedestä siirtämistä varten, mutta toistaiseksi se vain sukeltaa piiloon. Kuikan kuntoa ei ole vielä voitu tarkistaa. Lue koko uutinen:

