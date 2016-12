Uutinen

Etelä-Saimaa: Kommentti: Onnea työnhakuun, Kimmo Jarva Kun Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva haki Kuntaliiton ja Kevan johtajanpaikkoja, se oli mahdollista tulkita myönteisesti: mies haluaa uusin haasteisiin ja uralla eteenpäin. Hinku Kouvolaan kertoo, että kyse taitaa olla vain pyrkimyksestä pois Lappeenrannasta. Entiset vaikeudet kelpaavat, kunhan niitä voi hoidella lähempänä etelän keskuksia. Sekä Jarvan että Lappeenrannan kannalta olisi parasta, että nyt tärppäisi. Jos kaupunginjohtaja tekee jatkuvasti lähtöä, se ei voi olla vaikuttamatta työyhteisöön. Jarvan sitoutumista Lappeenrantaan on epäilty jo aiemminkin. Kimmo Jarvan mahdollisuuksia Kouvolan haussa voi pitää hyvinä. Jarvan viisivuotisella kaudella Lappeenrannan taloudenpitoon ja kehittämiseen on tullut uudenlainen, pitkäjänteinen ja strateginen ote. Vaikka ajat ovat vaikeita, esimerkiksi vuosikausia jatkunut velkaantuminen on saatu hallintaan. Pahat kielet toki ihmettelevät, onko hyvä kehitys tapahtunut Jarvan ansiosta vai Jarvasta huolimatta. Jos kaupungintalon liepeillä asiaa kyselee, vastaukset vaihtelevat. Timo Laitakari Kirjoittaja on Etelä-Saimaan yhteiskuntatoimituksen esimies. Lue koko uutinen:

