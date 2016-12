Uutinen

Etelä-Saimaa: Komisario Jukka Tylli Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta: Yllättävän moni jättää turvavyön kiinnittämättä Poliisi valvoo tällä viikolla tehostetusti suojateihin sekä tarkkaamattomuuteen liittyviä asioita. — Tehovalvonta näkyy taajamissa. Kiinnitämme huomiota muun muassa ihmisten käyttäytymiseen suojateillä ja puhelimen käyttöön autoillessa. Puhelimen räplääminen autoillessa vähentää tutkitusti tarkkaavaisuutta ja etenkin jalankulkijoiden huomioimista liikenteessä, toteaa komisario Jukka Tylli Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta. Myös turvavyön käyttöä sekä rattijuopumuksia valvotaan. Suomessa vuonna 2014 liikenneonnettomuuksissa kuolleista, jotka eivät käyttäneet turvavyötä, olisi vyön käyttö pelastanut arviolta 24 prosenttia eli 16 henkilöä. Liikenneturvan tekemän tutkimuksen mukaan vuonna 2015 turvavöitä käytti henkilöauton etuistuimella taajamissa 93 prosenttia ja taajaman ulkopuolella 96 prosenttia kuljettajista tai matkustajista. Tylli on huomannut puutteita turvavöiden käyttämisessä. — Ihmisten liikennekäyttäytyminen on täällä samanlaista kuin muuallakin Suomessa, mutta ihmiset jättävät yllättävän usein turvavyön kiinnittämättä. Poliisitarkastaja Heikki Ihalainen Poliisihallituksesta muistuttaa, että pimeään vuodenaikaan on tärkeää, että ihmiset näkyvät ja kuljettajat keskittyvät liikenteeseen liittyviin asioihin. — Viimeisimmän seurantatutkimuksen mukaan heijastinta käyttää vain hiukan yli puolet jalankulkijoista. Vuonna 2014 tapahtuneista hämärällä ja pimeällä kuolleista 16 henkilöstä vain yksi käytti heijastinta, Ihalainen sanoo. Ihalainen korostaa, että turvavyön käyttäminen sekä suojatietä koskevien säännösten parempi kunnioittaminen lisäisi merkittävästi meidän kaikkien turvallisuutta liikenteessä. Lue koko uutinen:

