Uutinen

Etelä-Saimaa: Kauppahallin Säräkauppa lopettaa – Lappeenrannassa särää saa jatkossa kaupan lihatiskistä Lappeenrannan kauppahallin Säräkauppa ja kahvila lopettaa toimintansa. Kahvila on viimeistä päivää avoinna uudenvuoden aattona 31. päivä joulukuuta. Säräpirtti Kippurasarven isäntä Esko Hietaranta kertoo, että särän myynti siirtyy Kauppatorin laidalle avattuun K-Supermarket Rakuunaan, jonka lihatiskiin avataan osuus särälle. Kaupan lihatiskiin tulevat myyntiin Säräpirtin päätuotteet ja buffet-osiosta saa jatkossa säräkeittoa. Hietaranta sanoo, että toiminta kauppahallissa lopetetaan, sillä lounas- ja kahvila-asiakkaiden virta on hiipunut. Kahvila ehti toimia Kauppahallissa kolme vuotta. — Projektina oli selvittää särän markkinoita suoraan kaupunkialueella. Särälle on selvästi markkinat. Säräkauppa on kasvanut ja kehittynyt ja myynti on kannattavaa. Toisaalta kahvilan ja keittolounaan toiminta on ollut tappiollista, Hietaranta sanoo. — Kaupan aukioloajat ovat yksi merkittävä syy. Kauppa on avoinna joka päivä aamusta iltaan. Uusi yrittäjä? Lappeenrannan kaupunki etsii kauppahallin kahviotilaan uutta yrittäjään vuoden 2017 alusta lähtien. Isännöitsijä Helena Leskinen Lappeenrannan kaupungilta kertoo, että kyselyitä ei vielä ole tullut. — Ei ole ollut kiinnostusta. Täytyy miettiä, aletaanko ensi vuoden puolella paikkaa markkinoida enemmän. Liiketila on kooltaan 43 neliömetriä ja vuokra on 15.80 euroa neliöltä. — Toivottavasti uusi toimija löytyy. Entinen yrittäjä on sanonut, että häneltä saa ostaa laitteita ja kalusteita. Kauppahallissa on vapaana myös toinen, 7,5 neliömetrin kokoinen pieni myymälätila. Leskinen kertoo, että paikalla ei ole vesipistettä. — Se on ollut vähän huono vuokrattava ja ollut pääasiassa tyhjillään. Jotain satunnaista käyttöä on ollut. Muuten kauppahallin liiketilat ovat käytössä. Suunnitelmia juhlavuodeksi Säräpirtin Esko Hietaranta harmittelee, että kauppahalliin jää säräkaupan lähdön jälkeen tyhjä tila. Liiketoiminnan kannalta ratkaisu oli kuitenkin selkeä. — Kauppahallin ja muiden yrittäjien kannalta tämä on tietenkin harmillinen tilanne. Kahvila elävöittää toimintaa ja kauppahallia. Mutta yrityksen kannalta näin täytyy tehdä. Olemme tutkineet asiaa ja todenneet, että saatavuutta pitää parantaa ja aukioloaikoja lisätä. Jatkossa särää saatetaan saada laajemmin myös pääkaupunkiseudulta. Säräpirtti täyttää 40 vuotta vuonna 2018 ja toiminnan laajentaminen juhlavuoden kunniaksi on käynyt mielessä. — Pääkaupunkiseudulle olisi mahdollisesti tarkoitus avata omaa pistettä. — Helsinki on verkkokaupassa suurin markkina-alueemme. Olemme tehneet laskelmia ja kyselyitä, voisiko Helsingissä olla jatkossa oma paikka. Enempää Hietaranta ei tässä vaiheessa asiasta kerro. Särää myydään jo nykyisellään eri puolilla Suomea kauppojen lihatiskeissä. Lue koko uutinen:

