Etelä-Saimaa: Kalastajat ja ulkoilijat ovat lähteneet jäille — viranomaiset varoittavat petollisista jäistä, Saimaan suurilla selillä on vielä avovettä Hiihtäjä loittoni tiistaina aamupäivällä Lappeenrannan Tyysterniemen rannasta selälle päin. Jäljistä päätellen Pien-Saimaan jäällä on ollut paljon muitakin liikkujia. Viikonloppuna Sunisenselällä kuulemma oikein kuhisi väkeä. Tiistaina aamupäivällä näkyi vain pari pilkkijää Sammonlahden suunnalla sen jälkeen kun hiihtäjä katosi Naurissaaren taakse. — Sunisenselän jää on 20-senttistä, kertoi Tyysterniemen rantaan tullut mies ja lähti pilkille. Taipalsaaren puolella Pien-Saimaata näkyi kolme miestä ahertamassa parin sadan metrin päässä Konstun rannasta. Veli Itkonen, Risto Kemppainen ja Erkki Mäenpää laittoivat siellä verkkoja jään alle, ensi kertaa tänä talvena. — Nyt tänne uskaltaa tulla kun jää on 15-senttistä, Mäenpää totesi. Virallista lukemaa Pien-Saimaan ja ylipäänsä eteläisen Saimaan jäänpaksuudesta ei vielä ole. Suomen ympäristökeskuksen Lauritsalan havaintoaseman eilinen lukema on vielä nolla. Etelä-Karjalan toinen jäänpaksuutta mittaava ympäristökeskuksen havaintoasema on Simpelejärvellä Parikkalassa, ja siellä lukema on 20 senttiä. Saimaan vesistöstä ympäristökeskuksen kartalla on 14 sentin jäänpaksuus Savon Haukivedeltä, mutta Pohjois-Karjalan puolella Pyhäselän havaintoaseman mittari näyttää vain kahdeksan senttiä jäätä. Saimaan syväväyliltä on jäänmurtajien välittämää tietoa. — Jäänpaksuus vaihtelee paljon eri alueilla. Siihen vaikuttavat virtaukset ja lumisateet, kertoo ylitarkastaja Jukka Väisänen Liikennevirastosta. Varkaus-Kuopio-Joensuu -linjan korkeudella jäätä on hänen mukaansa 10—20 senttiä, eteläisellä Saimaalla 5—10 senttiä, mutta suurilla selillä saattaa olla vielä avovettäkin. Näillä näkymin Etelä-Suomessa on pikkupakkasta noin viikon ajan, ja jäät vahvistuvat. Suomen ympäristökeskus varoittaa jään petollisuudesta suuren alueellisen vaihtelun vuoksi kaikissa vesistöissä. Saimaan laivaliikenne päättyy Väisäsen mukaan 15. tammikuuta riippumatta jäätilanteesta, sillä silloin pannaan kanava kiinni. Lue koko uutinen:

