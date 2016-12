Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaksi epäiltyä vapautettiin — Savitaipaleen surmasta on vangittuna enää yksi mies Poliisi on vapauttanut eilen kaksi Savitaipaleen surmasta vangittua miestä. Poliisi tiedottaa, että esitutkinnassa on tullut esille seikkoja, joiden perusteella miehiä ei ole enää syytä epäillä rikoksesta. Vangittuna on edelleen yksi mies. Alun perin poliisi otti tapahtumapaikalta kiinni neljä miestä, joista yksi vapautettiin jo aiemmin. Henkirikoksessa sai surmansa 49-vuotias savitaipalelainen mies. Teko tapahtui 19.—20. marraskuuta. Uhri löytyi kuolleena yksityisasunnosta Savitaipalelta keskustan ulkopuolelta. Poliisi on kertonut aiemmin, että alkoholilla näyttäisi olevan osansa tapauksessa.

