Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatralla voi saada torstaina ilmaisen ämpärin kun uusi Tokmanni avautuu Imatran uusi Tokmanni-myymälä avaa ovensa tämän viikon torstaina kello 8. Maanantaina suljetun pääoven takana odottelivat jo rullakoissa perinteiset avajaislahjat, yrityksen logolla varustetut punaiset ja valkoiset muoviämpärit. Ämpäreitä on varattu avajaiskävijöille tuhat kappaletta, kertoo aluepäällikkö Hanna Saarinen Tokmannilta. — Aiemmat kokemukset kertovat, että ämpärit menevät vähän reilussa tunnissa. Viimeistään kymmeneen mennessä kaikki on jaettu, arvioi Saarinen. Mansikkapaikan Tokmanni-myymälä on auki viimeistä päivää keskiviikkona. Uuden myymälän myötä Tokmanni laajentaa aukioloaikojaan. Henkilökunnan vahvuuttakin on kasvatettu. — Kokonaisvahvuus on nyt alkuvaiheessa 15 henkeä, kertoo Saarinen. Lue koko uutinen:

