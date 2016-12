Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatralainen Virkkukoukkunen haastaa yritykset tukemaan mielenterveystyötä Imatralla joulukuun alussa tapahtunut kolmen naisen hengen vaatinut ampumatapaus on järkyttänyt koko kaupunkia. Käsityöyritys Virkkukoukkusen yrittäjä Tiina Kärkäs kertoo, että hän on alkujärkytyksestä toivuttuaan pohtinut työntekijöidensä kanssa, mitä tässä tilanteessa voisi tehdä. — Kyselin monilta ihmisiltä Facebookissa ideoita siitä, mikä olisi paras tapa auttaa. Valitettavan suuri osa ihmisistä ei voi hyvin, ja sille on tehtävä jotain. Kärkäs päätti ystäviensä neuvojen perusteella lähteä tukemaan Saimaan Kriisikeskuksen mielenterveystyötä. Virkkukoukkunen lahjoittaa osan tuotoistaan Saimaan Kriisikeskukselle. Saimaan Kriisikeskus on eri elämäntilanteissa palveleva järjestö, jota ylläpitää Lappeenrannan Mielenterveysseura. Kriisikeskus toimii koko Etelä-Karjalan alueella. Virkkukoukkunen lahjoittaa Saimaan Kriisikeskukselle viisi prosenttia kaikista myydyistä "Muusa ja ajatustenlukija" -sarjan tuotteista. Omalla esimerkillään Kärkäs haluaa haastaa myös muut yrittäjät auttamaan. — Toivon, että kaikki miettisivät, mikä voisi olla heidän oma tapansa auttaa. Tärkeintä on ottaa se konkreettinen askel. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/13/Imatralainen%20Virkkukoukkunen%20haastaa%20yritykset%20%20tukemaan%20mielenterveysty%C3%B6t%C3%A4%20%20/2016521653981/4