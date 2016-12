Uutinen

Etelä-Saimaa: Vuoksenniskan K-supermarketin uudet kauppiaat tulevat Viitasaarelta Imatran Vuoksenniskan K-supermarketin kauppiaspari vaihtuu helmikuun alussa. Uusina kauppiaina aloittavat Jarmo ja Tanja Rönkä. He siirtyvät Imatralle Viitasaarelta, tiedottaa Kesko. K-supermarketin nykyiset kauppiaat Tero ja Kirsi Lehtonen lähtevät kauppiaiksi Jyväskylään. Jarmo ja Tanja Röngällä on lähes kymmenen vuoden kauppiaskokemus. Jarmo Rönkä on kauppias toisessa polvessa. — Aloitin työt K-kaupassa 1980-luvulla isäni omistamassa K-valinnassa Oravikoskella. Päivittäistavarakaupan kokemusta on tullut yhteensä 20 vuotta. Vietin myös ulkomailla eri työtehtävissä 12 vuotta, joista neljä vuotta rauhanturvaajana. Vuonna 2008 aloitimme kauppiasuran Karttulassa, kertoo Jarmo Rönkä Keskon tiedotteessa. Kaupan 20 työntekijää siirtyvät uuden kauppiaan palvelukseen. Lue koko uutinen:

