Uutinen

Etelä-Saimaa: Vihreiden Ville Niinistö haluaa vauhdittaa hiilineutraalin Suomen syntymistä Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö haluaa sparrata maan hallitusta sen ilmastotavoitteiden toteuttamisessa. Maan hallitus pyrkii hiilineutraaliin Suomeen vuonna 2050. Vihreät ja Ville Niinistö haluavat samaa jo vuoteen 2035 mennessä. — Hallitus toki ottaa askeleita eteenpäin, mutta liian hitaasti. Niinistön mielestä Suomessa on liikaa sitä henkeä, että hiilineutraaliuden toteuttaminen ja ilmastopäästöjen vähentäminen nähdään rajoittavana. Hänen mielestään asia pitää nähdä mahdollisuutena ja uusia työpaikkoja synnyttävänä asiana. — Mitä nopeammin kehitämme kotinurkkia, sitä enemmän voi syntyä työtä ja vientimahdollisuuksia. Uusiutuvan energian käyttöä on Niinistön mielestä varaa lisätä tuntuvasti, mihin on myös mahdollisuuksia. Tuulivoimasta voisi Niinistön mukaan tulla sosiaalisesti hyväksytympää, jos voimaloiden omistuspohja laajenisi nykyisestä ja piensijoittajat pääsisivät mukaan. Tämä onnistuu esimerkiksi silloin, jos voimaloita rakennetaan osuuskuntapohjalta. Ville Niinistö vieraili maanantaina Lappeenrannassa ja Imatralla. Hän luennoi ilmastoasioista maakunnan vihreiden järjestämässä tilaisuudessa Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla. Ilmastoteema oli esillä Imatrallakin, mutta puheet kääntyivät yhteisöllisyyteen ja hyvinvointiin — syrjäytymiseenkin. Niinistö otti osaa reilun viikon takaisesta kolmoissurmasta seuranneeseen suureen suruun, joka koskettaa monia. Lumossa pidetyn tilaisuuden jälkeen hän kävi itsekin viemässä tapahtumapaikalle Vuoksenvahdin eteen kukkia. — Hyvinvoinnista on pidettävä huolta, hän totesi Lumossa. Niinistö toivoo, että jatkossa kaikille löytyisi koulupaikka toisen asteen koulutukseen. — Ettei kenellekään jäisi olo, että on ulkopuolella. Kouluissa oppilashuoltoon tulee panostaa. Hän kokee, että hyvinvoinnin lisäämisessä keskeinen rooli on ennaltaehkäisevällä työllä. Ville Niinistö vei kukkia Vuoksenvahdin eteen — Lumossa pidetyssä tilaisuudessa puheet kääntyivät lopulta yhteisöllisyyteen Julkaistu 17:50 Vihreiden puheenjohtaja, kansanedustaja Ville Niinistö vieraili tänään Etelä-Karjalassa. Ensin Niinistö puhui energia- ja ympäristöasioista aurinko- ja tuulivoimaprofessorien kanssa Lappeenrannassa Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla alkuiltapäivästä. Ville Niinistö vei kukkia Vuoksenvahdin eteen — Lumossa pidetyssä tilaisuudessa puheet kääntyivät lopulta yhteisöllisyyteen 17:50 Ville Niinistö vei kukkia Vuoksenvahdin eteen — Lumossa pidetyssä tilaisuudessa puheet kääntyivät lopulta yhteisöllisyyteen Julkaistu 17:50 Vihreiden puheenjohtaja, kansanedustaja Ville Niinistö vieraili tänään Etelä-Karjalassa. Ensin Niinistö puhui energia- ja ympäristöasioista aurinko- ja tuulivoimaprofessorien kanssa Lappeenrannassa Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla alkuiltapäivästä. Ville Niinistö vei kukkia Vuoksenvahdin eteen — Lumossa pidetyssä tilaisuudessa puheet kääntyivät lopulta yhteisöllisyyteen Julkaistu 17:50 Vihreiden puheenjohtaja, kansanedustaja Ville Niinistö vieraili tänään Etelä-Karjalassa. Ensin Niinistö puhui energia- ja ympäristöasioista aurinko- ja tuulivoimaprofessorien kanssa Lappeenrannassa Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla alkuiltapäivästä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/12/Vihreiden%20Ville%20Niinist%C3%B6%20haluaa%20vauhdittaa%20hiilineutraalin%20Suomen%20syntymist%C3%A4/2016121649327/4