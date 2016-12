Uutinen

Etelä-Saimaa: Tuomas Tikkanen Eurooppanuorten puheenjohtajaksi — ”Ei pidä alentua populistien tasolle” Eurooppanuoret-yhdistyksen puheenjohtajaksi on valittu 24-vuotias Tuomas Tikkanen, joka on lähtöisin Lappeenrannasta. Eurooppanuoret on alle 35-vuotiaiden valtakunnallinen Euroopan yhdentymiseen myönteisesti suhtautuva kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta Euroopan yhdentymisen vaikutuksista ja toimia keskustelufoorumina ja vaikuttamiskanavana. Tuomas Tikkanen on valmistunut ylioppilaaksi Lappeenrannan Lyseon lukiosta. Hän opiskelee valtiotieteitä Helsingin yliopistossa ja on töissä viestintäalalla. Tiedotteessa Tikkanen toteaa, että Eurooppa-myönteisten voimien pitäisi nyt puhua johdonmukaisesti sekä tarjota vahvoja visioita ja tekoja vastakkainasettelun sijaan. — Populistien tasolle alentumalla ei EU-vastaisia populisteja voiteta, Tikkanen toteaa. Hän perää faktapohjaisia argumentteja myyttien ja mustavalkoisen yksinkertaistamisen sijaan. — On kaikkein huolestuttavinta, jos ennen vastuullisesti toimineet ja pitkäjänteistä politiikkaa tehneet poliittiset voimat alistuvat paineen alla, eivätkä pidä kiinni suunnitelmallisuudesta, jonka varaan Euroopan hyvinvointi on rakentunut. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/12/Tuomas%20Tikkanen%20Eurooppanuorten%20puheenjohtajaksi%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89%E2%80%9DEi%20pid%C3%A4%20alentua%20populistien%20tasolle%E2%80%9D/2016121646729/4