Uutinen

Etelä-Saimaa: Suru yhdisti muistovaltuustossa, Tiina Wilén-Jäppisen tahto tehdä hyvää jää elämään Tiina Wilén-Jäppisen (sd.) muisto saa taistelemaan hyvän puolesta. Imatran maanantai-illan muistovaltuusto kiitti ja kaipasi edesmennyttä puheenjohtajaansa. Valkoinen valtuustosali mustui surusta. Pala takertui monen kurkkuun, kun Tiina Wilén-Jäppinen muistovaltuuston alussa puhui, edusti ja lopuksi vielä hassutteli videolla Vuoksen sillalla. — En tahdo uskoa vieläkään. Tämä on käsittämätöntä, sanoi Imatran kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna Helminen (kok.) puheenvuorossaan. — Tiinan positiivisuus ja tahto tehdä hyvää jäävät elämään. Puheenvuorot huokuivat lämpöä ja kiitollisuutta, mutta viikon takaiset käsittämättömät tapahtumat herättivät edelleen epäuskoa ja järkytystä. Omaisten ja läheisten surussa myötäelettiin vahvasti, myös kahden muun surmayönä kuolleen. — Miksi, miksi, miksi? Mitä on tapahtunut yhteiskunnassamme? Mitä meidän päätöksentekijöiden pitäisi tehdä, kysyi sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja Heikki Luukkanen. Muistovaltuustossa pitkäaikaista puheenjohtajaa kutsuttiin etunimellä. — Tiina uskalsi sanoa sen, minkä moni jätti sanomatta. Hän piti rohkeasti esillä itselle tärkeitä periaatteita, mutta osasi antaa myös viisaasti periksi, kuvaili valtuuston väliaikainen puheenjohtaja Ismo Pöllänen (kok.) Wilén-Jäppistä luonnehdittiin uudistajaksi ja kaikkien kaveriksi. — Tiina kuuluu Imatran puolueeseen. Hän keräsi ihmiset yhteen, luonnehti perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Erkki Saarimäki. Kaupunginjohtaja Pertti Lintusen mukaan Wilén-Jäppinen oli esimerkki modernista, uuden ajan poliittisesta johtajasta. — Hän piti tärkeänä, että asiat pidetään asioina. Häntä oli helppo lähestyä ja hänen valoisuutensa valloitti. Muistovaltuustoon saapunut entinen valtuutettu ja kansanedustaja Sinikka Hurskainen (sd.) totesi ennen muistovaltuustoa, että Wilén-Jäppinen sai ”viimeisenä työnään” ihmiset yli puoluerajojen tukemaan toisiaan ja hakemaan tukea toisiltaan. — Tässä yhteiskunnassa keskustelu on ollut viime aikoina kovin kylmää. Nyt olemme yhdessä, koko kaupunki on yhdessä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/12/Suru%20yhdisti%20muistovaltuustossa%2C%20Tiina%20Wil%C3%A9n-J%C3%A4ppisen%20tahto%20tehd%C3%A4%20hyv%C3%A4%C3%A4%20j%C3%A4%C3%A4%20el%C3%A4m%C3%A4%C3%A4n%20/2016121649630/4