Uutinen

Etelä-Saimaa: Parikkalan terveysasema muuttuu torstaina hyvinvointikeskukseksi Parikkalan terveysasema muuttuu torstaina 15. joulukuuta hyvinvointikeskukseksi, tiedottaa Eksote. Avajaisten jälkeen saman katon alla toimivat niin Eksoten terveys- kuin sosiaalipalvelutkin. Uutta on palveluohjaajan vastaanotto, joka on Parikkalassa avoinna myös ilman ajanvarausta kolmena päivänä viikossa. Entisissä tiloissa toimivat Eksoten mukaan jatkossakin lääkäri- ja hoitajavastaanotto, hammashoitola, laboratorion näytteenotto, röntgen, fysioterapia, neuvola sekä aikuisten psykososiaalisia palveluja. Eksotessa on muutettu kahden vuoden aikana hyvinvointiasemiksi jo kuusi terveysasemaa. Lue koko uutinen:

