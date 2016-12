Uutinen

Etelä-Saimaa: Parikkalan kunnanvaltuustossa usko rajanylityspaikan kehittämiseen rakoilee Parikkalan kunnanvaltuustossa nostettiin eilen puheeksi kunnan ikuisuushanke, rajanylityspaikka.— Onko viisasta näinä aikoina tuoda enää rajanylityspaikan kehittämistä esille, hän kysyi Kari Niiranen (kok.).Sitoutumattomien Jouni Kiviahon mielestä höpöttäminen ylityspaikan kansainvälistämisestä pitäisi lopettaa. Hän ei uskonut sen tapahtuvan 10—20 vuoden sisällä, jos koskaan.Hän toivoi kaikkien päättäjien tarkistavan käsitystään, missä asiassa mennään.Valtuusto hyväksyi ensi vuoden budjetin ja taloussuunnitelman tuleville vuosille lyhyillä puheilla.Parikkalan kunnan tuloksen positiivisena pitämisessä on haasteita jo vuodesta 2018 lähtien. — Onneksi taseessa on puskuria, totesi kunnanjohtaja Vesa Huuskonen.Verotulojen kehitys on ollut vakaata, mutta väki vähenee sadalla hengellä ja työpaikat 50:llä vuodessa. Valtionosuudet vähenevät sadalla eurolla henkeä kohti vuodessa.Taloutta yritetään vakauttaa tutkimalla kuntayhteistyön ja palvelujen ulkoistamisen mahdollisuutta. Kiinteistömassaa vähennetään edelleen ja suunnittelun tarkkuutta ja seurantaa parannetaan.Ensi vuonna pohditaan lämpölaitoksen myyntiä tai vuokrausta sekä seniori- ja yhteisöasumisen kehittämistä. Kunnanhallituksen puheenjohtajan Ari Bergin (kesk.) mielestä Akonpohjassa siihen voisi olla sopivaa infraa, mutta vaihtoehtoja tutkitaan myös kuntakeskustasta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/12/Parikkalan%20kunnanvaltuustossa%20usko%20rajanylityspaikan%20kehitt%C3%A4miseen%20rakoilee/2016121649761/4